«Яндекс» договорился о покупке TCS Group, материнской компании «Тинькофф банка». Сумма сделки составит около пяти с половиной миллиардов долларов, сообщает агентство «Интерфакс». РИА «Новости» отмечает, что бумаги TCS Group на фоне этих новостей подорожали почти на 7,5 процентов, компании «Яндекс» — почти на 3%.
2020-09-22T20:06:03+03:00
2020-09-22T20:06:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:06, 22 сентября 2020
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