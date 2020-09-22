«Яндекс» договорился о покупке TCS Group, материнской компании «Тинькофф банка». Сумма сделки составит около пяти с половиной миллиардов долларов, сообщает агентство «Интерфакс». РИА «Новости» отмечает, что бумаги TCS Group на фоне этих новостей подорожали почти на 7,5 процентов, компании «Яндекс» — почти на 3%.