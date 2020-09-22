В Совете Федерации решили ввести ещё один пост перового вцие-спикера, сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник. ТАСС уточняет, что вопрос будет рассматриваться завтра. Как ожидается, первыми заместителями председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко будут Андрей Турчак и Андрей Яцкин, последнего вчера назначили сенатором от Ростовской области.
2020-09-22T20:05:39+03:00
2020-09-22T20:05:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 22 сентября 2020
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