В Совете Федерации решили ввести ещё один пост перового вцие-спикера, сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник. ТАСС уточняет, что вопрос будет рассматриваться завтра. Как ожидается, первыми заместителями председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко будут Андрей Турчак и Андрей Яцкин, последнего вчера назначили сенатором от Ростовской области.