Путин: Расчистка от ограничений и санкций могла бы помочь восстановлению мировой экономики в условиях пандемии

Расчистка от ограничений и санкций могла бы помочь восстановлению мировой экономики в условиях пандемии, заявил президент России на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во время своего выступления Владимир Путин также предложил сотрудникам Организации объединённых наций бесплатную вакцинацию от коронавируса с использованием препарата, разработанного в России.
2020-09-22T20:04:24+03:00
2020-09-22T20:04:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 22 сентября 2020
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