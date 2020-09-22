Путин: Расчистка от ограничений и санкций могла бы помочь восстановлению мировой экономики в условиях пандемии

Расчистка от ограничений и санкций могла бы помочь восстановлению мировой экономики в условиях пандемии, заявил президент России на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во время своего выступления Владимир Путин также предложил сотрудникам Организации объединённых наций бесплатную вакцинацию от коронавируса с использованием препарата, разработанного в России.