Le Monde: Президент России в разговоре с французским коллегой допустил, что Алексей Навальный сам принял яд

Президент России в разговоре с французским коллегой допустил, что Алексей Навальный сам принял яд, — сообщает со ссылкой на источники французская газета Le Monde. Эта статья уже есть на сайте издания, она должна быть опубликована в завтрашнем номере. По сведениям источников, Владимир Путин говорил о российском оппозиционере презрительно, называл его «простым баламутом в интернете».

Кроме того, по утверждению Le Monde, в разговоре с Эммануэлем Макроном Путин отзывался о Навальном как о человеке, который нарушал закон и использовал свой Фонд борьбы с коррупцией в целях шантажа некоторых депутатов и чиновников.