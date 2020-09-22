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19:32, 22 сентября 2020

В «Справедливой России» готовят законопроект о химической кастрации за педофилию и смертной казни за убийство детей

Представители партии «Справедливая Россия» готовят законопроект о химической кастрации за педофилию и смертной казни за убийство детей. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает агентство РИА «Новости».

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении детей.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнёва сказала, что поддерживает идею введения смертной казни за убийство детей. При этом она отметила, что по действующему законодательству это невозможно.



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