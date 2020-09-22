В «Справедливой России» готовят законопроект о химической кастрации за педофилию и смертной казни за убийство детей

Представители партии «Справедливая Россия» готовят законопроект о химической кастрации за педофилию и смертной казни за убийство детей. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает агентство РИА «Новости».

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении детей.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнёва сказала, что поддерживает идею введения смертной казни за убийство детей. При этом она отметила, что по действующему законодательству это невозможно.