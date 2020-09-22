Саммит Евросоюза перенесли на неделю из-за коронавируса у одного из охранников

На встрече, которая должна была состояться 24 и 25 сентября, собирались обсуждать санкции в отношении Белоруссии. Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение отложить европейский саммит до 1 октября. Как пояснил его представитель, COVID-19 обнаружили у одного из сотрудников службы безопасности Мишеля, глава Евросовета не болен, но вынужден соблюдать карантин.