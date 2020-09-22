Путин: невозможно переоценить значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН

Значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН невозможно переоценить, заявил президент РФ Владимир Путин. «В этом году мировое сообщество отмечает два без преувеличения исторических юбилея: 75-летие окончания Второй мировой войны и создание Организации Объединенных Наций. Невозможно переоценить значимость этих навсегда связанных друг с другом событий», — рассказал Путин в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Его слова цитирует агентство РИА «Новости».

Российский президент напомнил, что «в 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти, а опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую победу, позволили построить послевоенный миропорядок». «Его безусловным фундаментом стал Устав ООН, остающийся и по сей день главным источником международного права», — сказал Владимир Путин.