Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил ужесточить наказание за самовольные прогулки на крыше

На днях молодая пара сорвалась и погибла с одного из домов в центре города. Т

Внести изменения в соответствующие федеральные законы губернатор Петербурга Александр Беглова предложил сегодня депутату Госдумы Сергею Вострецову. Глава города напомнил, что самовольный выход на крышу сегодня расценивают как мелкое хулиганство и наказывают небольшим штрафом. По словам Беглова, вопрос уже обсуждали с силовым блоком, потому что речь идет не только о тех, кто хочет полюбоваться видами Петербурга, но и возможных террористах. Этот разговор возник из-за того, что не так давно погибли экскурсовод и девушка. Ему было 23 года, ей — 17 лет. Их тела нашли на тротуаре у исторического дома, где жил писатель Сергей Довлатов. Известно, что погибший молодой человек, уже не первый год водит экскурсии по старым домам Петербурга. Арендовал комнату, в которой по легенде жил сам Довлатов. Жильцы дома неоднократно жаловались на то, что вход на чердак открыт, а на крыше всегда лежат пустые бутылки из под спиртного. Впрочем, проверка после трагедии установила, что двери чердака были заперты, их никто не взламывал.

В Петербурге есть всего лишь несколько легальных смотровых площадок на крышах, а экскурсии водит всего лишь одна частная компания.