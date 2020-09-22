Председатель КНР призвал мировых лидеров не политизировать тему борьбы с коронавирусом. Выступая, Си Цзиньпин также сообщил, что Китай выделит 50 миллионов долларов в поддержку плана ООН по реагированию на пандемию.

Незадолго до Си Цзиньпина на заседании выступал президент США Дональд Трамп, он сказал, что необходимо привлечь к ответственности Китай, который, как выразился американский лидер «выпустил эту чуму в мир».

Владимир Путин в своем выступлении заявил, что главным источником международного права остается принятый 75 лет назад Устав ООН. А также подчеркнул, что невозможно переоценить значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН.