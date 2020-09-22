Путин в разговоре с Макроном, по утверждениям газеты Le Monde, назвал Алексея Навального «симулянтом»

Президент России Владимир Путин в разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, по утверждениям французской газеты Le Monde, назвал Алексея Навального «симулянтом» и «нарушителем законов». Публикация на эту тему должна появиться в завтрашнем номере издания.

Путин, как утверждается в материале, отзывался об одном из ведущих оппозиционных политиков с презрением и называл его баламутом в интернете. Кроме того, российский президент в разговоре с Макроном, настаивают источники, заявлял, что Навальный уже симулировал различные болезни, а также использовал свой Фонд борьбы с коррупцией для шантажа депутатов и чиновников.

Источники Le Monde уверяют также, что Путин объяснил отсутствие уголовного дела по факту отравления Навального нулевой реакцией Парижа и Берлина на запросы Генпрокуратуры. Но российский лидер, по их утверждениям, пошел еще дальше и предложил Макрону рассмотреть другие версии случившегося с политиком.

В качестве одной из них Путин предложил рассмотреть латвийский след, поскольку там живет один из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок». К слову, этот яд, по информации французского издания, президент назвал менее сложным в изготовлении, чем многие себе представляют. В качестве другой версии, как утверждается, Путин предположил то, что Навальный сам проглотил яд, правда, не уточняя, по каким причинам. Эмманюэль Макрон, как отмечается, обе версии отверг.

В Кремле сведения газеты Le Monde пока не комментировали.