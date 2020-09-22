«МБХ медиа»: В Ленинградскую область из Германии доставили около девятисот тонн отходов обогащения урана

В Ленинградскую область из Германии доставили около девятисот тонн отходов обогащения урана. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на эксперта Greenpeace Рашида Алимова. Транспортировка урановых «хвостов» из Германии возобновилась в прошлом году. Предыдущую партию привезли в марте. По подсчётам Greenpeace, к 2022 году в нашу страну будет перевезено около 12 тысяч тонн отходов обогащения урана.