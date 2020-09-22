Le Monde: Путин в разговоре с Макроном высказался о Навальном как о симулянте и нарушителе законов

Президент России в разговоре с французским коллегой высказался об Алексее Навальном как о симулянте и нарушителе законов, сообщает со ссылкой на источники французская газета Le Monde. Эта статья должна быть опубликована в завтрашнем номере. По данным источников Le Monde, Владимир Путин говорил о российском оппозиционере с презрением, называл его простым баламутом в интернете, который ранее симулировал разные болезни, а также совершал незаконные действия и использовал Фонд борьбы с коррупцией, чтобы шантажировать некоторых депутатов и чиновников, — говорится в материале французской газеты. Отсутствия уголовного дела Путин, как утверждается, объяснил Эммануэлю Макрону тем, что французские и немецкие специалисты не предоставляют своих данных российским коллегам.

Также, по словам источников, президент России сказал, что надо изучать другие версии. Например, одна из них связана с Латвией, поскольку изобретатель отравляющего вещества «Новичок» живёт там. Также, по данным Le Monde, Путин не исключил, что Навальный мог принять яд сам. Отмечается, что Макрон немедленно отверг две последние версии.