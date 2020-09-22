Адвокат Ивана Сафронова утверждает, что его подзащитному до сих пор не дали возможности ознакомиться с материалами

Адвокат Ивана Сафронова утверждает, что его подзащитному до сих пор не предоставили возможности ознакомиться с материалами, которые он, как утверждает следствие, передавал иностранным спецслужбам. Иван Павлов сказал «Эху», что Сафронов более двух месяцев находится под стражей и до сих пор не знает, что именно посчитали государственной тайной. Иван Павлов подчеркнул, что журналист не имел доступа к секретным сведениям.

Дело Ивана Сафронова расследуется в обычном для подобных обвинений темпе, — считает журналист и один из основателей сайта о спецслужбах «Агентура.ру» Андрей Солдатов. По его словам, в таких делах следователям суд дает большую свободу действий, чем обычно. По мнению Солдатова, вывод следственного управления из состава ФСБ ускорил бы процесс.