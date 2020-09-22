Кремль заподозрил соратников Алексея Навального в сокрытии улик по делу об отравлении политика

Там утверждают, что правоохранительные органы сталкиваются со значительными сложностями в ходе доследственной проверки.

«При всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся — это не наш профиль», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя по просьбе «Эха Москвы» требование Навального вернуть одежду, изъятую у него российскими правоохранительными органами перед его отправкой на лечение в Германию. С учетом того, что на его теле немецкие эксперты обнаружили следы отравляющего вещества из группы «Новичок», он считает свою одежду важнейшим вещдоком. Песков же сегодня предположил, что ее могли вывезти вместе с другими доказательствами люди, сопровождающие оппозиционера. При этом, несмотря на то, что срок, отведенный на доследственную проверку истек в конце прошлой неделе, а дело так и не возбуждено, Песков не видит нарушений в работе российских правоохранительных органов

Песков также посетовал, что российская сторона по-прежнему испытывает проблемы при получении информации из Германии по данной ситуации.

Между тем в омском Минздраве сказали «Интерфаксу», что одежду Навального изъяли следственные органы в рамках доследственной проверки, когда он находился в больнице Омска.

Следственный комитет пока ситуацию не комментирует.

Правительство ФРГ опровергло прозвучавшие из России обвинения в отказе обрабатывать запросы на предоставление юридической помощи по делу об отравления Алексея Навального.

Главный пресс-секретарь МИД ФРГ Мария Адебар заявила накануне, что первый запрос был получен 27 августа, обработан в Федеральном ведомстве юстиции и направлен в прокуратуру земли Берлин. Она является компетентным учреждением по месту пребывания Навального в больнице Charité. Российские власти требуют предоставления его анализов и заслушивания лечащих врачей. Как «Эху» заявила представительница прокуратуры, это может произойти исключительно с согласия самого пациента, которого он пока не давал. Второй российский запрос пришел в ФРГ 14 сентября и находится на обработке в центральных ведомствах. Речь идет о возможности допустить следователей транспортной полиции Томска для допроса Навального. Об этом будет принимать решение германский МИД совместно с прокуратурой земли Берлин. Ранее представитель канцлера Штеффен Зайберт подчеркнул, что Россия обладает всеми возможностями провести собственное расследование. В ее распоряжении есть как все анализы Навального, так и необходимые улики. Зайберт напомнил, что Ангела Меркель от имени правительства ФРГ в августе призвала Россию разъяснить обстоятельства дела, и это до сих пор остается актуальным.

Федеральная прокуратура Германии ранее также проверила возможность проведения собственного расследования. Все собранные доказательства были сохранены. Однако эксперты по международному праву и государственному терроризму пришли к выводу, что открытие дела в ФРГ невозможно. Во-первых, отравление боевым химическим веществом произошло не в ходе международного вооруженного конфликта. Во-вторых, Алексей Навальный не гражданин Германии и преступление было совершено в России. Расследование убийства было бы возможно лишь при летальном исходе на территории ФРГ, поскольку в этом случае Берлин был бы местом последствий преступления. В-третьих, Россия не признала бы результатов расследования Германии, поэтому оно было бы безуспешным и нецелесообразным.

Представитель правительства ФРГ заявил также, что оно ожидает результатов исследования Организации по запрещению химического оружия, которые вскоре будут оглашены.