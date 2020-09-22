Госдума в первом чтении поддержала законопроекты, связанные с действиями по отчуждению территорий России

Они были внесены в рамках развития норм, закрепленных поправками к Конституции.

Еще в конце июля президент Владимир Путин подписал закон, который приравнивает действия по отчуждению территорий к экстремизму. Теперь обновленные нормы в нижней палате парламента хотят дополнить более жесткими наказаниями.

Первый законопроект, одобренный Думой в первом чтении, вводит административную ответственность за призывы к отчуждению российских земель в случае, если они звучат впервые. За это гражданам могут назначить штраф от 30 до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 300 тысяч рублей. За призывы в интернете планируется наказывать жестче: до 100 тысяч штрафа для граждан и до 500 тысяч для юр.лиц. При повторном призыве, согласно документу, ответственность будет уже уголовная – от 200 до 400 тысяч рублей в виде штрафа (это жестче, чем нынешние нормы), либо до 4 лет лишения свободы. Этот законопроект поддержали все фракции, кроме КПРФ, проголосовавшей против.

Другой документ, который вводит уголовную ответственность за действия по нарушению территориальной целостности, также одобрили только «Единая Россия», «ЛДПР» и «Справедливая Россия». Коммунисты на этот раз воздержались. Законопроект вводит санкцию в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет. Его автор, глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников, подчеркнул, что к действиям по нарушению целостности России может относиться, в частности, изучение общественного мнения. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, считает, что наказание для тех, кто хочет нарушить территориальную целостность, можно сделать еще жестче.

Когда законопроекты будут рассматриваться во втором чтении, пока неизвестно.

Норма Основного закона, которая была принята на голосовании по поправкам к Конституции, не распространяет запрет на отчуждение территорий на случаи установления границ с сопредельными государствами.