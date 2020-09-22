Генассамблея ООН началась в этом году необычно

Лидеры ведущих стран мира прислали свои видеообращения. Единственным, кто до последнего момента собирался произнести речь перед залом, был Дональд Трамп, однако за несколько дней до выступления передумал. В своем обращении Трамп призвал ООН добиться того, чтобы Китай понес ответственность за распространение коронавируса COVID-19 в мире. «Организация Объединенных Наций должна привлечь Китай к ответственности за его действия», -заключил Трамп.

В свою очередь, председатель УНР Си Цзиньпин призвал не политизировать тему пандемии.

Выступление Владимира Путина ожидается позже. А министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем видеообращении предупредил мировое сообщество о нарастающей разобщенности. По словам Лаврова, вооруженные конфликты нужно урегулировать исключительно мирными средствами.

Президент Украины в своем видеообращении по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи ООН призвал мировых лидеров обратиться к урокам прошлого. Владимир Зеленский подчеркнул, что уровень международной агрессии по-прежнему слишком высок для цивилизованного общества. Он назвал аннексию Крыма попыткой России вернуться к разделению сфер влияния в мире.