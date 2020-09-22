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18:18, 22 сентября 2020

Великобритания вводит новые ограничения, опасаясь очередной волны коронавируса

Великобритания вводит новые ограничения, опасаясь очередной волны коронавируса, сообщают зарубежные издания. Борис Джонсон, выступая сегодня в парламенте, заявил, что из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией страна возвращается к введенным ранее и позже ослабленным ограничительным мерам. Согласно премьеру, пабы, бары и рестораны будут обслуживать посетителей исключительно за столиками; закрываться они будут в 22 часа и далее до конца дня продолжит работать только служба доставки. Также вводятся повышенные штрафы, до 10 тысяч фунтов, для объектов торговли и туристических учреждений за нарушение правил по сдерживанию распространения COVID-19 – вплоть до их закрытия при повторных нарушениях. При этом Джонсон особо отметил, что школы, а также колледжи и вузы Великобритании продолжат свою работу.

Рейтер сообщает, что решение о возврате к жестким карантинным мерам было принято после того, как правительственные структуры, отслеживающие обстановку с коронавирусом, предупредили главу кабинета министров о том, что без срочно принятых ответных мер на рост числа заболеваний, смертность от инфекции может резко повыситься. «Мы достигли опасной черты, — отметил премьер-министр, — на фоне того, как новая волна заражений охватила Испанию, Францию и ряд других стран». Глава правительства особо подчеркнул, что был близок к тому, чтобы объявить новый локдаун. Однако такие намерения Даунинг-стрит вызвали серьезную обеспокоенность в британском казначействе. Его глава в этой связи попросил у премьера личной аудиенции, после чего тот предложил менее жесткий план сдерживания пандемии.

Газета The Daily mail пишет, что предпринимаемые шаги коснутся и массовых собраний людей, в частности, свадебных церемоний. Число допустимых гостей на свадьбе будет сокращено даже не до 30, как это было в марте, а до пятнадцати человек. Издание пишет, что с весны количество таких мероприятий в Великобритании значительно сократилось. Бывший министр юстиции Майкл Гоув в интервью Би-би-си заметил, что принимаемые с четверга меры уже применялись в ряде регионов страны, где коронавирус развивался особенно стремительно.

Согласно офису премьер-министра, новые карантинные меры в Великобритании вводятся на шесть месяцев.



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