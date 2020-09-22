В России, согласно официальным данным, вновь выявлено более 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. В Москве COVID-19 подтвердился у 980 человек. Это больше, чем накануне. Рост числа инфицированных наблюдается и в других странах. При этом, к примеру, в Испании решили сократить карантин для тех, кто контактировал с носителями вируса до 10 дней. Раньше это были две недели.

Тем временем дсять депутатов Госдумы сейчас проходят лечение от коронавируса в больницах, заявил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он попросил Владимира Бортко и других депутатов в возрасте работать на заседаниях дистанционно. Он подчеркнул, что в случае необходимости депутаты могут вернуться в зал, высказать свою позицию и проголосовать.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург надеется, что распространение коронавируса в России удастся остановить к ноябрю следующего года при условии, если 70-80% населения будет вакцинировано. Гинцбург утверждает. что у добровольцев, которые участвуют в последней фазе испытания вакцины, серьезных побочных эффектов не наблюдается. А президент национальной Медицинской палаты Леонид Рошаль считает, что российские власти успешно справляются с распространением коронавируса.