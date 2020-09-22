ФСБ провело масштабную спецоперацию для задержания в Красноярском крае руководителя «Церкви последнего завета»

ФСБ сегодня провело масштабную спецоперацию для задержания в Красноярском крае руководителя религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергея Торопа и двух его ближайших помощников. В эти минуты суд в Новосибирске, куда перевезли задержанных, определяет им меру пресечения. Глава общины вину не признал.

Силовики этим утром нагрянули в поселение, расположенное в живописном месте — на берегу озера Тиберкуль на юге Красноярского края. Именно там живут несколько сотен последователей так называемой «Церкви последнего завета» и руководители религиозной общины. Сегодня над поселением, которое называют Город солнца сгустились тучи. К нему подъехали автозаки и вооружённые люди. По словам очевидцев, это был спецназ Федеральной службы безопасности. О большом количестве силовиков можно судить по видео, которые появились в соцсетях. Один из членов религиозной общины, находившийся в этом месте Курагинского района, утверждал, что к ним едет «50 автозаков и столько же автобусов». Многие силовики были в военной форме, остальные в штатском. Они устроили обыски в поселении. Помимо домов руководителей религиозной общины осмотрели другие строения. Изъяли большое количество спиртного, а также оружия и боеприпасов, сообщил телеканал РЕН. Основателя религиозной общины, который называет себя Виссарион, но настоящее его имя Сергей Тороп и одного из его помощников Вадима Редькина, в свое время он был барабанщиком поп-группы «Ласковый май», на микроавтобусе под охраной вооруженных силовиков привезли на поле, затем пересадили на вертолет и доставили в Новосибирск. Примерно в это время представитель СК Светлана Петренко рассказала, какие обвинения грозят задержанным.

В течение всего дня было неясно, когда пройдет суд над руководителем религиозной общины. При этом адвокат задержанных Иван ХОрошев признался интернет-изданию Тайга.инфо, что никакой информации об их местонахождении у него нет. Около часа назад агентство РИА сообщило, что Сергей Тороп уже находится в суде и сейчас рассматривается вопрос о его аресте. Глава религиозной общины вину отрицает, он уверял журналистов, что никогда денег за многие годы, сколько действует община, он ни у кого не брал. Руководителю религиозной общины может грозить до 12 лет лишения свободы, передает интернет-издание РБК.

В населенных пунктах Красноярского края, где живут последователи религиозной организации «Церковь последнего завета» силовики с автоматами проводят обыски у простых граждан, выгоняя семьи с детьми на улицы. Журналист интернет-журнала «Хакасия – новый фокус» Михаил Афанасьев рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что люди в шоке от действий силовиков. По его словам, сегодня в поселок Жаровск и обитель Рассвета (а также три других населенных пункта) на вертолетах прибыло огромное количество экипированных молодых людей в бронежилетах и с автоматами. «Оцепляют дома, выводят людей оттуда с детьми. Обыскивают дома. Силовики разбили там лагерь на несколько дней. Поселок полностью оцеплен, и никого не пускают в этот Жаровск. Проводят какие-то следственные действия, изымается техника», — сообщил он.

Религиовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев предположил, что число заявлений против лидеров «Церкви последнего завета» («секты Виссариона») будет расти. По его словам, секту ожидает попадание в перечень экстремистских организаций, а ее лидеров – судимость по ряду статей УК. «Обычно там бывает совокупность преступлений против половой неприкосновенности, суициды, тяжкие телесные повреждения, неоказание медицинской помощи и много чего еще. Когда начинаются следственные действия и суды, люди, которые боялись раньше заявлять о преступлениях, бояться перестают, и количество заявлений начинает расти», — сказал он. Р.Силантьев добавил, что тоталитарные секты, похожие на «Церковь последнего завета», обычно распадаются без лидера. Комментируя дальнейшую судьбу последователей секты, религиовед отметил, что некоторые из них вернутся к обычной жизни, однако большинство продолжит жить там, где существовала секта. «Жилья у них больше нет, им некуда идти. Вся их жизнь там протекает. Кто-то там уже 30 лет, кто-то родился и вырос, там и во втором поколении сектанты присутствуют. Люди другой жизни не знали и не видели», — отметил он.

Старший научный сотрудник РАНХиГС Кирилл Хломов считает, что предстоит долгая и трудная работа по реабилитации и помощи людям из секты. Он добавил, что попадают в секту тоже люди определенного склада, поэтому для помощи им необходима помощь опытных специалистов.