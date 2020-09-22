Из московского общежития на улице Дубнинская, 57 идет выселение жильцов

Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что из общежития по улице Дубнинская, 57 «незаконно» выселяют людей. «Я нахожусь в здании бывшего общежития «Красный суконщик» на улице Дубнинская, 57. Здесь идет незаконное выселение людей. Бывший работник завода Меджидова подала заявление об отсрочке решения суда о выселении. Но, несмотря на это, судебный процесс уже начался: пришли приставы, чтобы под руководством сотрудника ДГИ выселить их из помещения, что является грубейшим нарушением закона», — рассказал депутат.

Из этого общежития, добавил Митрохин, подобным образом уже выселили несколько семей. «Я считаю, что происходит полный беспредел, это полная дискредитация органов власти. Сейчас приехала по вызову жителей полиция. Надеюсь, что незаконные действия прекратятся». – отметил он.