Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова покинет пост 23 октября

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ во вторник приняла отставку Ольги Егоровой с должности председателя Мосгорсуда. «По заявлению Ольги Александровны Егоровой ее полномочия судьи, председателя Московского городского суда прекращены с 23 октября 2020 года», — сообщили «Интерфаксу» в ВККС. Решение об удовлетворении письменного заявления Егоровой о прекращении полномочий было принято членами ВККС единогласно.
2020-09-22T17:34:42+03:00
2020-09-22T17:36:06+03:00
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17:34, 22 сентября 2020
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