Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова покинет пост 23 октября

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ во вторник приняла отставку Ольги Егоровой с должности председателя Мосгорсуда. «По заявлению Ольги Александровны Егоровой ее полномочия судьи, председателя Московского городского суда прекращены с 23 октября 2020 года», — сообщили «Интерфаксу» в ВККС. Решение об удовлетворении письменного заявления Егоровой о прекращении полномочий было принято членами ВККС единогласно.