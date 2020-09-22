Президент США Дональд Трамп пообещал эру процветания после победы над коронавирусом. Выступая на Генассамблее ООН, американский лидер сказал, что признаки можно будет наблюдать в следующем году. Он также добавил, что нужно привлечь к ответственности Китай, который, как выразился Трамп «выпустил эту чуму в мир», передаёт агентство «Интерфакс».
2020-09-22T17:33:16+03:00
2020-09-22T17:33:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2713253-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:33, 22 сентября 2020
Загрузка комментариев...