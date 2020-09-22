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17:32, 22 сентября 2020

Задержанный глава религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергей Тороп отказался признать вину

Задержанный глава религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергей Тороп отказался признать вину. Перед заседанием по избранию меры пресечения Тороп, называющий себя Виссарионом сказал, что отвергает обвинения и отрицает детали, которые в нём упоминаются. Руководителя общины и его помощников подозревают в создании религиозной организации, деятельность которой сопряжена с насилием и причинении тяжкого вреда здоровью.

«Церковь последнего завета» была создана в начале 90-х, её последователи основали в Курагинском районе Красноярского края поселение «город Солнца». Религиозная община живёт в постоянном ожидании конца света, дата которого регулярно откладывается.



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