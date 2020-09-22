Задержанный глава религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергей Тороп отказался признать вину. Перед заседанием по избранию меры пресечения Тороп, называющий себя Виссарионом сказал, что отвергает обвинения и отрицает детали, которые в нём упоминаются. Руководителя общины и его помощников подозревают в создании религиозной организации, деятельность которой сопряжена с насилием и причинении тяжкого вреда здоровью.

«Церковь последнего завета» была создана в начале 90-х, её последователи основали в Курагинском районе Красноярского края поселение «город Солнца». Религиозная община живёт в постоянном ожидании конца света, дата которого регулярно откладывается.