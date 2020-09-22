Правозащитный центр «Весна» сообщает о более чем 250 уголовных делах, заведенных в Белоруссии с начала предвыборной кампании. Их фигурантами за 4,5 месяца стали сами участники президентской гонки, активисты их штабов, а также мирные протестующие.

Самая распространенная статья уголовного кодекса, по которой возбуждались дела — это «массовые беспорядки». В списке незарегистрированной в Белоруссии организации по этой статье — 87 фигурантов. Дела также часто заводят по статье об организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Массово активистов обвиняли в этом в мае и июле. Так, например, появилось так называемое «Гродненское дело», возбужденное против участников пикета по сбору подписей в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. Еще в качестве частых обвинений — сопротивление сотруднику органов внутренних дел и насилие либо угроза применения насилия в отношении силовиков. Кроме того, возбуждаются дела и по обвинению в уклонении от уплаты налогов. По этой экономической статье были задержаны активисты штаба Виктора Бабарико и сотрудники компаний, которые помогали соратникам альтернативных кандидатов или пострадавшим во время акций протеста. Также известно о начале уголовных дел за клевету и хулиганство.

68 человек из списка «Весны» правозащитники признали политзаключенными.