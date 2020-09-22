Церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме отменили из-за коронавируса, она состоится онлайн, сообщает РИА «Новости». Ранее сегодня Нобелевский институт объявил, что вручение Нобелевской премии мира состоится по традиции 10 декабря, но церемония не будет масштабной из-за пандемии.