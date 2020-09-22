Церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме отменили из-за коронавируса, она состоится онлайн, сообщает РИА «Новости». Ранее сегодня Нобелевский институт объявил, что вручение Нобелевской премии мира состоится по традиции 10 декабря, но церемония не будет масштабной из-за пандемии.
2020-09-22T17:32:00+03:00
2020-09-22T17:32:36+03:00
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17:32, 22 сентября 2020
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