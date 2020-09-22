Госпитализирован художественный руководитель Ярославского государственного Театра драмы Сергей Пускепалис. У него коронавирус, – сообщили агентству ТАСС в пресс-службе театра. Там отметили, что в течение последней недели Пускепалис не контактировал с труппой, он работал удаленно. Тем не менее, чтобы исключить возможность заражения, сегодня 60 сотрудников театра отправили сдавать тесты на коронавирус.