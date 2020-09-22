Госпитализирован художественный руководитель Ярославского государственного Театра драмы Сергей Пускепалис. У него коронавирус, – сообщили агентству ТАСС в пресс-службе театра. Там отметили, что в течение последней недели Пускепалис не контактировал с труппой, он работал удаленно. Тем не менее, чтобы исключить возможность заражения, сегодня 60 сотрудников театра отправили сдавать тесты на коронавирус.
2020-09-22T17:06:14+03:00
2020-09-22T17:06:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:06, 22 сентября 2020
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