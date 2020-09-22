ФСБ задержала в Петербурге иностранца

Силовики подозревают, что он предлагал за деньги вмешаться в уголовное дело против бывшего руководителя местной компании «Метрострой».

Гражданина Азербайджана Гюндуза Керимова задержали сегодня утром в апартаментах на берегу Финского залива в Курортном районе. Об этом сообщило издание «Фонтанка.ру», не указывая источник информации. Квартиру обыскали, а задержанного увезли в Следственный комитет. Керимов проходит по делу о покушении на мошенничество. Якобы за 300 миллионов рублей он предлагал решить вопрос с уголовным делом против бывшего руководителя компании «Метрострой» Николая Александрова. Его обвиняют в растрате при строительстве метро и бизнес-центра в Петроградском районе. Александров находится под домашним арестом, а до этого провел какое-то время в следственном изоляторе. Керимов будто бы рассказывал семье Александрова, что сам когда-то проходил по делу об обналичиванию денег, но отделался условным сроком, и может помочь в решении проблемы. Однако жена Николая Александрова сразу рассказала о Керимове спецслужбам. По информации издания «Фонтанка.ру», Керимов появился в России лет 18 назад. Трудился в Москве в структурах миллиардера Араза Агаларова. Позже переехал в Петербург. Основал продуктовую компанию, выигрывал госконтракты. Ездил на машине с дипломатическими номерами. У дома на берегу Финского залива, где задержали Керимова, остался припаркованным его Rolls-Royce.

По информации издания «Фонтанка.ру», уже завтра следователи станут ходатайствовать в суде об аресте Гюндуза Керимова.