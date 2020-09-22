В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации «Церковь Последнего Завета»

Силовики забрали руководителя Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом и двух его помощников.

В домах, где проживают члены организации, также известной как «Община Виссариона», вооруженные люди проводят обыски, — сообщает сайт Тайга.Инфо. По свидетельствам очевидцев, прибыли десятки автозаков, автобусов и машин Скорой помощи.

По версии Следственного комитета, Тороп и помощники, начиная с 1991 года присваивали деньги членов общины. Задержанных также обвиняют в психологическом насилии над последователями. Руководству общины собираются предъявить обвинения по статьям о создании религиозной организации, деятельность которой сопряжена с насилием и причинение тяжкого вреда здоровью.

Община Виссариона имеет много общего с тоталитарными сектами типа Аум Синрикё, запрещенной в России, устроившей теракт с применением зарина в токийском метро, — сказал в интервью «Эху» религиовед профессор Московского лингвистического университета Роман Силантьев. Комментируя дальнейшую судьбу последователей секты, религиовед отметил, что некоторые из них вернутся к обычной жизни, однако большинство продолжит жить там, где существовала секта. «Жилья у них больше нет, им некуда идти. Вся их жизнь там протекает. Кто-то там уже 30 лет, кто-то родился и вырос, там и во втором поколении сектанты присутствуют. Люди другой жизни не знали и не видели», — отметил он.

Глава церкви «Последнего завета» Сергей Тороп не признает вину в создании религиозного объединения, чья деятельность сопровождалась насилием над людьми, — сообщает ТАСС.