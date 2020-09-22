На морях и реках в России протестируют беспилотные суда, — сообщает РБК со ссылкой на Минпромторг. Эксперимент начнется 1-го октября и продлится до конца 2025 года.

Предполагается, что благодаря новым технологиям судовладельцы смогут экономить на издержках, связанных с содержанием экипажа.