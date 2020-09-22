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16:34, 22 сентября 2020

На морях и реках в России протестируют беспилотные суда

На морях и реках в России протестируют беспилотные суда, — сообщает РБК со ссылкой на Минпромторг. Эксперимент начнется 1-го октября и продлится до конца 2025 года.
Предполагается, что благодаря новым технологиям судовладельцы смогут экономить на издержках, связанных с содержанием экипажа.



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