Власти Петербурга возобновили работу временного госпиталя для пациентов с коронавирусом в пансионате «Заря» из-за роста числа заразившихся COVID-19. Об этом сообщает сайт Znak.com со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева. Согласно этим данным, свободными остались около 6% мест, поэтому было принято решение вновь открывать временные центры и при ухудшении эпидемиологической ситуации перепрофилировать стационар.