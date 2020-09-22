Власти Петербурга возобновили работу временного госпиталя для пациентов с коронавирусом в пансионате «Заря» из-за роста числа заразившихся COVID-19. Об этом сообщает сайт Znak.com со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева. Согласно этим данным, свободными остались около 6% мест, поэтому было принято решение вновь открывать временные центры и при ухудшении эпидемиологической ситуации перепрофилировать стационар.
2020-09-22T16:34:29+03:00
2020-09-22T16:34:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 22 сентября 2020
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