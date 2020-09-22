Центр им. Гамалеи собирается испытать вакцину от коронавируса на пациентах с онкологическими заболеваниями

Национальный исследовательский Центр имени Гамалеи собирается испытать вакцину от коронавируса на пациентах с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководителя Центра Александра Гинцбурга.

Авторы инициативы говорят, что врачам-онкологам пришлось столкнуться со случаями коронавируса у пациентов, которые проходили сложный курс лечения.