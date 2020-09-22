Госдума в первом чтении одобрила поправки, закрепляющие наказание за призывы к отчуждению территории России. За первый такой призыв будут судить по административной статье, за повторные — по уголовной. Предусмотрены штрафы до полумиллиона рублей и лишение свободы на срок до четырех лет.

В поддержку этой инициативы высказывался, в частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Депутаты также предложили внести в Уголовный кодекс статью, предусматривающую до 10 лет лишения свободы за отчуждение части территории России или действия, направленные на нарушение территориальной целостности.