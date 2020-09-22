Трамп уверен, что в случае его победы на выборах Иран в короткий срок пойдет на подписание соглашения о ядерном оружии

Дональд Трамп уверен, что в случае его победы на президентских выборах Иран в максимально короткий срок пойдет на подписание соглашения о ядерном оружии. При этом он подчеркнул, что Вашингтон хочет видеть Тегеран сильным. Дональд Трамп добавил, что распорядился пока не вести переговоры с иранской стороной на предмет подписания этого соглашения.
2020-09-22T16:06:35+03:00
2020-09-22T16:06:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:06, 22 сентября 2020
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