Трамп уверен, что в случае его победы на выборах Иран в короткий срок пойдет на подписание соглашения о ядерном оружии

Дональд Трамп уверен, что в случае его победы на президентских выборах Иран в максимально короткий срок пойдет на подписание соглашения о ядерном оружии. При этом он подчеркнул, что Вашингтон хочет видеть Тегеран сильным. Дональд Трамп добавил, что распорядился пока не вести переговоры с иранской стороной на предмет подписания этого соглашения.