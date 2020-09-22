Депутаты хотят ужесточить наказание за действия, направленные на нарушение территориальной целостности России. Госдума утвердила в первом чтении изменения в Уголовный кодекс в рамках реализации принятых поправок к Конституции.

В первую очередь предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы против территориальной целостности страны. Если такое правонарушение совершено впервые, сначала будет наступать административная ответственность. В качестве наказания вводятся штрафы от 30 до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении в течении года наступит уже уголовная ответственность, штраф возрастет до 400 тысяч, а за высказывание таких мыслей в СМИ и интернете до полумиллиона. Кроме того, по-прежнему предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет. При этом уголовный кодекс дополняется новой статьей о санкциях за отчуждение части территории или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами. Нарушителям может грозить от 6 до 10 лет лишения свободы. Один из соавторов законопроекта, депутат Госдумы Павел Крашенинников высказал надежду на то, что нормы будут применяться крайне редко и скорее будут служить охраной нашей Конституции.

Дела по новой статье будут рассматривать суды уровня субъекта региона, а также окружные военные суды.