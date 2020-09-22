СК будет добиваться ареста руководителей религиозной общины Церковь Последнего Завета

Красноярская епархия заявила о готовности оказать духовную помощь людям, которые попали под влияние основателя секты Церковь последнего завета Виссариона. Руководитель пресс-службы епархии Андрей Скворцов сказал в интервью ТАСС, что дальнейшая судьба его последователей вызывает беспокойство.

Сегодня утром сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию в Красноярском крае, в результате которой были задержаны трое руководителей секты, в том числе Виссарион. Их подозревают в психологическом насилии над людьми, а также в том, что они привлекали денежные средства.

В соцсетях есть видеосвидетельство того, что в спецоперации по задержанию Виссариона были задействованы автоматчики и вертолеты. Местные жители сообщали о том, что видели колонны автомобилей с представителями силовых структур.

Религиовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев предположил, что число заявлений против лидеров «Церкви последнего завета» («секты Виссариона») будет расти. По его словам, секту ожидает попадание в перечень экстремистских организаций, а ее лидеров – судимость по ряду статей УК.

«Обычно там бывает совокупность преступлений против половой неприкосновенности, суициды, тяжкие телесные повреждения, неоказание медицинской помощи и много чего еще. Когда начинаются следственные действия и суды, люди, которые боялись раньше заявлять о преступлениях, бояться перестают, и количество заявлений начинает расти», — сказал он. Силантьев добавил, что тоталитарные секты, похожие на «Церковь последнего завета», обычно распадаются без лидера. Комментируя дальнейшую судьбу последователей секты, религиовед отметил, что некоторые из них вернутся к обычной жизни, однако большинство продолжит жить там, где существовала секта. «Жилья у них больше нет, им некуда идти. Вся их жизнь там протекает. Кто-то там уже 30 лет, кто-то родился и вырос, там и во втором поколении сектанты присутствуют. Люди другой жизни не знали и не видели», — отметил он.