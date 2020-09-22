Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов, по данным агентства РИА «Новости», подал в отставку. Ранее стало известно, что сын чиновника стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Резунов заявил, что все это не должно повлиять на работу, которую проводит губернатор области и его команда. Он также выразил соболезнования семье погибшего и предложил ей помощь.