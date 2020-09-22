Süddeutsche Zeitung: Германия в деле Навального не может и не имеет права брать на себя роль мирового полицейского

Германии пока не понимает, как поступать с правовой точки зрения, располагая всеми доказательствами «буквально публичной казни», заявил газете высокопоставленный чиновник, занимающийся данным делом (перевод сайта «Инопресса»). – Еще до того, как Ангела Меркель обнародовала результат первого, немецкого исследования, правительство страны подключило юристов с целью прояснить, кто в мог бы взять расследование преступления на себя, и возможно ли это.

Юристы дали отрицательный ответ, объяснив его тем, что речь не идет о военном преступлении. Германский Минюст также подтвердил, что следствие было бы возможным, если бы Навальный умер в Германии или если б его здоровье значительно ухудшилось.

Одновременно с этим, член партии ХДС, специализирующийся на военной политике Норберт Реттген выступил с идеей проведения альтернативного – политического — расследования под эгидой ООН. Ряд других политиков и юристов также настаивают на его проведении, поскольку отравляющее вещество оказало свое вредоносное действие в Германии, и поэтому ее можно рассматривать как место преступления.

Süddeutsche Zeitung отмечает, что пока одерживает верх точка зрения, согласно которой Россия в любом случае не признает никакого результата расследования. К тому же есть опасения, что в связи с этим придется раскрыть методы анализа западных лабораторий, что значительно упростит усовершенствование яда и возможность попадания его формулы «не в те руки».