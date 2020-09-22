«Международный Мемориал» ожидает полного оправдания историка Дмитриева в результате сегодняшнего суда

Верховный суд Карелии рассмотрит сегодня кассационную жалобу на приговор историку. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член правления международного общества «Мемориал» Сергей Кривенко.

«Суд уже начался. Мы надеемся, что тот обвинительный приговор, который был вынесен по одному из пунктов обвинения, будет отменен, Дмитриев будет полностью оправдан. Потому что оба процесса, которые тянулись в совокупности более четырех лет, полностью показали невиновность Дмитриева по всем предъявленным ему обвинениям», — сказал он.

Кривенко добавил, что «Мемориал» пристально следит за делом историка. «Представляется, что это неправовое обвинение, потому что никаких фактов свидетельствующих о таких действиях, предъявлено не было», — заметил он.

Верховный суд Карелии сегодня рассмотрит кассационную жалобу на приговор для главы карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева. В июле 2020 года историка приговорили к 3,5 годам лишения свободы, признав виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью. Дмитриев это обвинение отрицает.