В Воронеже к 150-летию со дня рождения Ивана Бунина открывается музей

Музей расположен в усадьбе, где родился писатель и прожил первые три года. В первом зале рассказано о происхождении и об известных представителях дворянского рода Буниных, о творческом пути писателя. Во втором зале речь идет о жизни Бунина за границей: путешествиях и эмиграции.

Особое внимание уделено присвоению Нобелевской премии. Центральное место в экспозиции отведено подлинникам. В витринах представлены личные вещи писателя — охотничья сумка, семейная библия, сборник рассказов «Господин из Сан-Франциско» с автографом писателя. Всё это подарено Галиной Арбузовой, падчерицей Константина Паустовского.

В музее также находятся работы друга Бунина художника Петра Нилуса, а также Евгения Буковецкого. Во втором зале расположен интерактивный сенсорный стол, где посетители смогут ознакомиться с содержанием писем Бунина.

Из дома посетители переходят в музейный дворик, где расположена инсталляция «Литературный сад Бунина».