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13:37, 22 сентября 2020

Сотрудник белорусского ОМОНа выиграл в суде дело против Telegram-канала Nexta

Силовик подал иск, требуя признать недостоверной компрометирующий его июньский пост. Суд Минского района вынес решение об удовлетворении иска белорусского омоновца. Алексей Ковалев выиграл дело против работающего из Польши Telegam-канала Nexta.

В июле интернет-ресурс сообщил, что сотрудник ОМОН ГУВД Минска Ковалев фигурирует в компрометирующем видеоролике, где якобы офицер запечатлен с проститутками. Как рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, в последствии выяснилось, что на фотоснимках, прикрепленных к компрометирующему посту, изображен не Ковалев, а другой мужчина, не имеющий визуального сходства с ним.

Решением суда администратор канала Nexta должен опровергнуть недостоверную информацию, а также уплатить в пользу сотрудника ОМОНа компенсацию за моральный вред в размере около $1 тыс. По информации МВД Белоруссии, Алексей Ковалев намерен отправить деньги на благотворительность



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