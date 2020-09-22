Минздрав разрешил испытания третьей российской вакцины от коронавируса

Вакцину разработали в федеральном научном центре имени Чумакова. Как пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения, речь идет о препарате, в котором используются искусственно ослабленные, то есть не способные вызвать заболевание, или уже инактивированные вирусы.

Вакцину испытают в Петербурге, Новосибирске и Кирове. В этом поучаствуют 3 тысячи добровольцев. После прививки пару недель они проведут в стационаре под присмотром врачей. Клинические испытания завершат в ноябре, сообщило руководство центра.

Отметим, что в России пока зарегистрирована только одна отечественная вакцина от коронавируса — «Спутник V», разработанная центром Гамалеи вместе с Минобороны. Её зарегистрировали в августе, причем сделали это до окончания клинических испытаний. Сейчас идет третий этап.

Ранее участники тестов жаловались на побочные эффекты: головную боль, неприятные ощущения в мышцах и суставах. Тестируют и вторую российскую вакцину, которую разработал научный центр «Вектор». Ее планируют зарегистрировать до середины октября, а затем предстоит финальный этап испытаний. В «Векторе» уверяют, что у этого препарата не было побочных эффектов.

К регистрации в России также готовятся две иностранные вакцины, одна создана в Китае, другая англо-шведской фармацевтической компанией, отмечает агентство ТАСС.