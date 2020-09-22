СК подтвердил задержание руководства красноярской религиозной организации «Церковь Последнего Завета»

В спецоперации были задействованы вертолеты, десятки автозаков, автобусов и машин скорой помощи. Следственные действия в деревне «Город Солнца» в Курагинском районе на юге Красноярского края начались с раннего утра.

Туда, как пишет со ссылкой на очевидцев интернет-издание Тайга.инфо, нагрянули десятки вооруженных людей в масках и камуфляже. С ними были неизвестные в гражданской одежде. Они прошли по домам и начали обыски, не объясняя причины своих действий.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что в операцию проводят федеральные СКР и ФСБ. На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, видно, что при обыске изъята оккультная атрибутика, оружие и боеприпасы.

Позже в Следственном комитете подтвердили информацию о задержании главы религиозной общины Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом, и двух его помощников — Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, их подозревают использовании денег участников организации и применении к ним психологического насилия, в результате чего был причинен тяжкий вред их здоровью.

Следствие намерено арестовать задержанных по обвинению в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам.