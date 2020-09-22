Германия, по данным газеты Süddeutsche Zeitung, не может завести уголовное дело по факту отравления Алексея Навального

Расследование в ФРГ невозможно из-за того, что, как считают в Берлине, преступление произошло на территории России, пишет издание. С Германией, как отмечается, Навального связывает только то, что он проходит лечение в клинике «Шаритэ».

Газета со ссылкой на источники в следствии добавляет: в случае, если бы политик умер или ему бы резко стало хуже, уголовное дело можно было бы возбудить — но занималось бы им не Генпрокуратура ФРГ, а берлинское надзорное ведомство. Кроме того, расследование применения химического оружия как военного преступления могло бы иметь экстерриториальный характер — но только в случае прямого военного конфликта, добавляет немецкое издание.

По версии немецких токсикологов, Навальный, который уже около месяца находится в клинике «Шарите», был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». В Кремле, ссылаясь на денные омских врачей, не только считают, что оснований для возбуждения уголовного дела в России нет, но и отрицают сам факт отравления. В Генпрокуратуре, в свою очередь, жаловались на то, что Германия, а также Франция и Швеция, чьи лаборатории также проводили исследования, игнорируют запросы Москвы.

Соратники Навального говорят, что срок доследственной проверки в 30 суток истек. Вместе с тем в полиции утверждают, что по факту случившегося с оппозиционером опросили уже около 200 человек.