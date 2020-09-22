Следователь снова отказался предоставить материалы, которые лежат в основе обвинения журналиста Ивана Сафронова

Об этом рассказал «Интерфаксу» адвокат Иван Павлов. Он выразил недоумение в связи с этой позицией. По его словам, официальный ответ на ходатайство Сафронова пока не получен. Журналиста, напомним, обвиняют в государственной измене. Он не признает свою вину.

Дело Сафронова расследуется в обычном темпе для подобных обвинений, — рассказал в эфире «Эха Москвы» журналист и один из основателей сайта Agentura.ru Андрей Солдатов.

Друзья Ивана Сафронова запустили сайт в его поддержку. Они считают, что необоснованное преследование может коснуться каждого гражданина России и требуют, чтобы процесс над Сафроновым был гласным, а все материалы дела открыты для общества.