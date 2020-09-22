Нарышкин: Основной мишенью в деле Навального является проект «Северный поток-2»

Служба внешней разведки РФ фиксирует активность западных стран в раскручивании дела Алексея Навального, основной мишенью которого является «Северный поток — 2». Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, текст заявления которого распространило пресс-бюро СВР, сообщает ТАСС.

«СВР России фиксирует высокую активность некоторых западных стран по раскручиванию так называемого дела Навального. Становится все более заметным, что одной из главных мишеней этой кампании является «Северный поток — 2», — подчеркнул он.