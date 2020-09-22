Опрос: 63% россиян готовы пройти проверку на полиграфе при приеме на работу

22% против таких проверок, — показал опрос, проведенный порталом SuperJob.ru, — отмечает «Интерфакс».
В ходе опроса выяснилось, что подавляющее число работодателей в России, 92%, не практикуют проверки на полиграфе при подборе кадров.
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22% против таких проверок, — показал опрос, проведенный порталом SuperJob.ru, — отмечает «Интерфакс».
В ходе опроса выяснилось, что подавляющее число работодателей в России, 92%, не практикуют проверки на полиграфе при подборе кадров.