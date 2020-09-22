360 домов остаются без электричества после землетрясения в Иркутской области

МЧС сообщает, что подземные толчки ощущались на территории 12 муниципальных образований, а также в Бурятии. Жертв и разрушений нет.
Сообщается, что объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики работают в штатном режиме.
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МЧС сообщает, что подземные толчки ощущались на территории 12 муниципальных образований, а также в Бурятии. Жертв и разрушений нет.
Сообщается, что объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики работают в штатном режиме.