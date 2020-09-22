Z Архив новостей новости
5 12 6 634
11:06, 22 сентября 2020

Президент Путин завтра в Кремле встретится с членами Совета Федерации

По сведения источников издания «Медуза», верхнюю палату ждут важные изменения — Путин может впервые ввести в Совет Федерации сенаторов по президентской квоте.

О том, что Владимир Путин может воспользоваться своим правом назначить сенаторов, «Медузе» рассказали два источника, близких к администрации президента. Также о таком сценарии знает высокопоставленный собеседник в «Единой России».

Глава государства получил право назначение членов Совета Федерации еще в 2014 году — тогда речь шла о квоте на 17 сенаторов, однако этой возможностью он до сих пор не пользовался. Однако в нынешнем году рабочая группа по внесению поправок в Конституцию предложила увеличить президентскую квоту до 30 сенаторов. Семеро из которых будут занимать свой пост пожизненно.

По словам собеседника «Медузы», одним из президентских сенаторов может стать депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова, которая ранее предложила Путину «обнулить» свои сроки, и президент предложение принял.

Кроме того, по сведениям «Медузы», снова обсуждается возможность смены председателя верхней палаты. В качестве преемника Валентины Матвиенко источники издания называют главу службы внешней разведки Сергея Нарышкина.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Еврейский секрет надежды Главное вы знаете: этот дурной год сегодня кончится. Необязательно быть евреем, чтобы этим воспользоваться…

5 190 6 13535 18.09
Блоги

Алексей Навальный политик

Привет, это Навальный... Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам…

5 552 6 198612 15.09
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

У организаторов «Умного голосования» нет морально-этических ограничений Удивлён агрессивной репликой Леонида Волкова в мой адрес и предполагаю, что такая атака показывает, что гражданская реакция на беспорядочные рекомендации «умного голосования» попала в цель…

5 357 6 40135 19.09
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Сколько уже хоронили Европу, а благополучно она всех переваривает и перемалывает. И все эти разговоры о закате Европы, как показал печальный пример Шпенглера, заканчиваются фашизмом. Не становитесь на этот путь…

5 163 6 19503 18.09
#слушать 01:49:00 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Марков политолог

Это гибридная война против России Фальсификация версии отравления Навального Новичком разваливается на глазах. Ее сторонники рисуют фантастическую картину, где все противоречит здравому смыслу…

5 360 6 46325 18.09
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Здесь мы с фон дер Ляйен, видимо, друг друга не поймём А что, если наоборот? Что, если нападали и вмешивались они, последовательно загоняя все эти годы Россию и подобные ей страны в лузу?..

5 101 6 13362 16.09
Блоги

Le Figaro: «Путин одержим соперничеством» Сергей Медведев: Моя книга разделена на четыре части, которые соответствуют четырем «войнам» или, точнее, четырем полям сражений современного российского режима…

5 144 6 73196 15.09
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Список Навального Но любой закон, Акт или санкционный список не даст никакого серьезного эффекта, пока добро от зла не начнем отличать мы с вами. Пока в нашей стране вообще будут возможны такие преступления, как попытка убийства Алексея Навального…

5 70 6 26539 15.09
Блоги

Постпредство России при ЕС: Вопросы по ситуации с Алексеем Навальным Не претендуя на звание экспертов по токсикологии, мы все же считаем необходимым обратить ваше внимание на многочисленные несоответствия по данному делу…

5 300 6 51643 16.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Вы думаете, Макрон просил Путина не травить Навального? Далее предполагается, что Навальный в статусе главы фракции Госдумы пойдет на президентские выборы. Тогда будут требовать и чтобы он выиграл. Все это очень серьезно…

5 102 6 17758 16.09
Блоги

Сергей Марков политолог

И почему мы должны им верить? Почему мы должны верить по делу Навального тем, кто лжет по делу Скрипалей?..

5 149 6 26093 17.09
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Не с Путина начинается жизнь страны, а с Соломина как гражданина…

5 58 6 10135 20.09
#слушать 49:59 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Колесникова: Свобода стоит того, чтобы за неё бороться Я счастлива быць беларускай. Вы невероятные! Я ни о чём не жалею и поступила бы также…

5 174 6 32192 20.09
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Вы «За» или «Против» фальсификации истории? Исправление ошибок – задача корректора в научных издательствах, а не следователя, если речь не идет о тоталитарном режиме…

5 51 6 9790 21.09
Блоги

Алексей Навальный политик

Как идёт моё восстановление Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают?..

5 523 6 106067 19.09
Блоги

+ Михаил Боярский потерял сознание перед вакцинацией от гриппа Михаил Боярский потерял сознание перед вакцинацией от гриппа Как пояснила главный врач поликлиники, у Боярского была сосудистая реакция, поскольку было жарко…

5 45 6 17132 15.09
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

фото: Павел Головкин / ТАСС Süddeutsche Zeitung: Германия не сможет провести расследование отравления Алексея Навального Для этого не соблюден ряд условий…

5 64 6 19882
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко вынужден был демонстрировать такие сложные фигуры, как тройной обвив и похлопывание ляжками на стуле, без музыки. Вся эта стрип-композиция называлась «Отдается агроном, весь испачканный говном»...

5 66 6 129931 16.09
#слушать 49:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
5 42 6 4751 15.09
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Повышали пенсионный возраст зря Повышали пенсионный возраст зря Безусловно, малый и средний бизнес только спасибо скажет за снижение страховых взносов, однако может статься, что расплачиваться за эту меру в скором времени придется будущим пенсионерам…

5 81 6 187557 17.09
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Откуда взялась злосчастная бутылка? Откуда взялась злосчастная бутылка? Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа…

5 562 6 158340 17.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8757490
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4642492

Сегодня в эфире