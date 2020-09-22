Президент Путин завтра в Кремле встретится с членами Совета Федерации

По сведения источников издания «Медуза», верхнюю палату ждут важные изменения — Путин может впервые ввести в Совет Федерации сенаторов по президентской квоте.

О том, что Владимир Путин может воспользоваться своим правом назначить сенаторов, «Медузе» рассказали два источника, близких к администрации президента. Также о таком сценарии знает высокопоставленный собеседник в «Единой России».

Глава государства получил право назначение членов Совета Федерации еще в 2014 году — тогда речь шла о квоте на 17 сенаторов, однако этой возможностью он до сих пор не пользовался. Однако в нынешнем году рабочая группа по внесению поправок в Конституцию предложила увеличить президентскую квоту до 30 сенаторов. Семеро из которых будут занимать свой пост пожизненно.

По словам собеседника «Медузы», одним из президентских сенаторов может стать депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова, которая ранее предложила Путину «обнулить» свои сроки, и президент предложение принял.

Кроме того, по сведениям «Медузы», снова обсуждается возможность смены председателя верхней палаты. В качестве преемника Валентины Матвиенко источники издания называют главу службы внешней разведки Сергея Нарышкина.