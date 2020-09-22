Друзья журналиста Ивана Сафронова запустили сайт в его поддержку

На нём можно изучить биографию, почитать статьи Сафронова, а в будущем купить мерч. В разделе «почему нельзя верить ФСБ», подробно разбирается заявление стороны обвинения.

Бывшего спецкора «Коммерсанта» Ивана Сафронова арестовали в начале июля. Его обвиняют в передаче секретных данных спецслужбам Чехии. Сафронов отрицает вину.

Интернет-издание «Открытые медиа» выпустило расследование, из которого следует, что семья генерала ФСБ Василия Петухова, курирующего дело Сафронова, оказалась совладельцем «Библиоглобуса». Общая выручка группы компаний за 2019 год более 4 миллиардов рублей.

Автор публикации Илья Рождественский рассказал в эфире «Эха Москвы», что Василий Петухов причастен и к другим сомнительным делам о шпионаже. По данным Рождественского, у жены Василия Петухова не было легальных источников дохода, которые позволили бы ей приобрести такой бизнес.