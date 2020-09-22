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10:36, 22 сентября 2020

Несколько российских банков начали использовать «Систему быстрых платежей» для перевода зарплат

©РИА Новости/Илья Питалев
©РИА Новости/Илья Питалев

В Центробанке задумались о создании аналогичного централизованного механизма. Схема выглядит следующим образом: работодатель направляет в свой банк список сотрудников для перечисления зарплаты с указанием телефонов, и она затем перечисляется на счета любых банков, привязанных к этому номеру.

Как пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций, одним из первых такую услугу запустил банк «Русский стандарт». Всего на данный момент переводы в «Системе быстрых платежей» от юридических лиц физическим готовы принимать лишь около 15 банков из более чем 150.

Отмечается, что новый механизм позволяет компаниям упростить выплаты и сократить издержки на администрирование баз платежных реквизитов своих сотрудников, а также снизит стоимость самих переводов.

В то же время эксперты считают, что указание единственного реквизита в виде номера телефона увеличивает шансы на ошибку, когда деньги могут уйти не тому человеку. В случае отказа их вернуть, издержки понесет работодатель. Кроме того, такая ситуация грозит ему мерами юридической ответственности, связанными с задержкой зарплаты.

Стоит отметить, что и сейчас работник может заменить банк, который выбрал работодатель для перевода зарплаты, однако на практике это право нередко нарушается.



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